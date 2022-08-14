Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук. Такое решение Валерий Залужный согласовал после коррупционного скандала с разоблачением чиновников, зарабатывавших на разрешениях на пересечение линии разграничения.

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В Запорожье будет назначен комендант

О создании комендатуры министр реинтеграции сообщила во время открытия транзитного хаба – Центра поддержки переселенцев в Запорожье для эвакуированных жителей Херсонской области "Я – Херсон".

Ирина Верещук рассказала, что в Запорожье будет назначен комендант. Именно он будет отвечать за гражданскую логистику для пересечения линии разграничения.

Хочу поблагодарить генерала Залужного за принятое решение о создании здесь комендатуры и введении здесь коменданта. Этот вопрос решался и наконец, я надеюсь, будет решен. Мы сегодня будем проводить соответствующее совещание и здесь будет порядок,

– подчеркнула Верещук.

ГБР разоблачило коррупционную схему в Запорожье

13 августа следователи ГБР разоблачили масштабную коррупционную схему в Запорожье. В мае 2022 года Совет обороны Запорожской области утвердил Порядок пересечения линии столкновения гражданами Украины. Согласно ему, украинцы должны подавать соответствующие заявки, которые рассматривают уполномоченные лица и готовят на их основе соответствующие списки. Однако некоторые чиновники решили наживаться на этом.

За взятки чиновники предлагали быстрое рассмотрение заявок. "Дельцы" разработали целую схему поборов с тех, кто подавал заявки на пересечение линии разграничения.

Ежедневная незаконная прибыль злоумышленников составляла 2 миллиона гривен.

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