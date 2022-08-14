Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук. Таке рішення Валерій Залужний погодив після корупційного скандалу з викриттям чиновників, які заробляли на дозволах на перетин лінії розмежування.

Зверніть увагу На блокпості в окупованій Василівці – довжелезна черга: з чим це пов'язано

У Запоріжжі буде призначено коменданта

Про створення комендатури міністерка реінтеграції повідомила під час відкриття транзитного хабу – Центру підтримки переселенців у Запоріжжі для евакуйованих жителів Херсонської області "Я – Херсон".

Ірина Верещук розповіла, що у Запоріжжі буде призначено коменданта. Саме він відповідатиме за логістику цивільних для перетину лінії розмежування.

Хочу подякувати генералові Залужному за прийняте рішення про створення тут комендатури і введення тут коменданта. Це питання яке вирішувалось і нарешті, я сподіваюсь, буде вирішено. Ми сьогодні будемо проводити відповідну нараду і тут буде порядок,

– наголосила Верещук.

ДБР викрило корупційну схему на Запоріжжі

13 серпня слідчі ДБР викрили масштабну корупційну схему на Запоріжжі. У травні 2022 року Рада оборони Запорізької області затвердила Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядають уповноважені особи й готують на їхній основі відповідні списки. Однак окремі чиновники вирішили наживатися на цьому.

За хабарі чиновники пропонували швидкий розгляд заявок. "Ділки" розробили цілу схему поборів з тих, хто подавав заявки на перетин лінії розмежування.

Щоденний незаконний прибуток зловмисників складав 2 мільйони гривень.

Варто переглянути – як живе окупований Маріуполь: дивіться відео