Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также отметил, что желающих выехать с временно оккупированных территорий очень много.

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"На сегодняшний день действительно людей в очереди стало еще больше – около 6 тысяч украинцев стоят в этой очереди, чтобы приехать в Запорожье," - говорит мэр Мелитополя.

Иван Федоров городской голова Мелитополя На временно оккупированных территориях все чувствуют себя в опасности. Конечно, повышение этого чувства повлияло на то, что враг полностью контролирует Запорожскую АЭС и есть определенное обострение военных действий на временно оккупированных территориях.

Эвакуироваться в Запорожье сложно, но возможно

По словам Ивана Федорова, в Мелитополе уже 7 день подряд врагу неспокойно – ежедневно взрываются штабы и склады с боеприпасами.

"Поэтому эвакуация снова актуальна, но сегодня уже почти невозможно уехать за один день, люди вынуждены ночевать на обочине по 5-7 дней", – говорит глава Мелитополя.

Детальнее о ситуации на временно оккупированных территориях и о "хлопке" в Мелитополе: смотрите видео

Последние новости об эвакуации украинцев с линии фронта

Украинцы продолжают эвакуацию с временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия. Но не везде россияне позволяют уехать на более безопасные территории. Так, захватчики обстреляли автобус с гражданскими, которые намеревались эвакуироваться из села Староселье Херсонской области.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области выезжают через Васильевку, хотя до этого оккупанты могли по две недели не давать людям проехать.

2 августа началась обязательная эвакуация из Донбасса. Власти подчеркнули, что оставаться в регионе опасно. Кстати, всего из Донбасса планируют эвакуировать 50 тысяч детей и 200 тысяч взрослых.