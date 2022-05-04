Звук был от ПВО, а не от попадания ракет

Ведь это сработали системы Противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Потому жители и услышали такие звуки.

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Представитель Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев подчеркнул, что жителям города пока ничего не угрожает.

Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны,
– отметил Арефьев.

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