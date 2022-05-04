Звук был от ПВО, а не от попадания ракет
Ведь это сработали системы Противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Потому жители и услышали такие звуки.
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Представитель Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев подчеркнул, что жителям города пока ничего не угрожает.
Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны,
– отметил Арефьев.
Ситуация в Запорожье: последние новости
- 3 мая враг открыл огонь из артиллерии по поселку Железнодорожное, что возле Гуляйполя. В результате атаки погибли 2 гражданских, повреждены 12 жилых домов и школа. По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов ведения войны, которое соединено с умышленным убийством.
- В Запорожье прибыла эвакуационная колонна с мирными жителями Мариуполя, а также находившимися на заводе "Азовсталь". Кроме родных и волонтеров, спасенных гражданских, встречала и министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
- 2 мая вражеская армия обстреляла позиции вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Орехов. Стреляли россияне из артиллерии.
- В захваченной Терпенновской общине россияне поставили свою оккупационную "власть". Так называемым "председателем" стал бывший воспитатель интерната Юрий Волжанин, а его заместительницей – предательница Наталья Жила. Советником коллаборанта избрали бывшего главу Светлодолинского сельского совета Петра Пульянова, который с первого дня сотрудничает с оккупантами.
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К теме смотрите видео о том, как эвакуированные из "Азовстали" прибыли в Запорожье: