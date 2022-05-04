Звук був від ППО, а не влучення ракет

Адже це спрацювали системи Протиповітряної оборони Збройних Сил України. Тому мешканці й почули такі звуки.

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Речник Запорізької ОВА полковник Іван Ареф'єв наголосив, що мешканцям міста наразі нічого не загрожує.

Хочемо заспокоїти: спрацювали системи української протиповітряної оборони,

– зазначив Ареф'єв.

Ситуація в Запоріжжі: останні новини

3 травня ворог відкрив вогонь з артилерії по селищі Залізничне, що біля Гуляйполя. Унаслідок атаки загинули 2 цивільних, пошкодженні 12 житлових будинків та школа. За цим фактом прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею про порушення законів ведення війни, яке поєднанне з умисним вбивством.

До Запоріжжя прибула евакуаційна колона з мирними мешканцями Маріуполя, а також тими, хто перебував на заводі "Азовсталь". Крім рідних та волонтерів, врятованих цивільних зустрічала й міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

2 травня ворожа армія обстріляла позиції Збройних Сил України у районі населеного пункту Оріхів. Гатили росіяни з артилерії.

У захопленій Терпінніській громаді росіяни поставили свою окупаційну "владу". Так званим "головою" став колишній вихователь інтернату Юрій Волжанін, а його заступницею – зрадниця Наталія Жила. Радником колаборанта обрали колишнього голову Світлодолинської сільської ради Петра Пульянова, який з першого дня співпрацює з окупантами.

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Зверніть увагу! Українська розвідка оприлюднила список російських окупантів, які чинять злочини проти українців на Маріупольському та Запорізькому напрямках. У ньому опинився 291 гвардієць мотострілецького полку російської армії.

З повним списком можете ознайомитися – за посиланням.

Розвідники запевнили, що жодному окупанту не вдасться уникнути відповідальність за скоєні злочини.

До теми дивіться відео про те, як евакуйовані з "Азовсталі" прибули до Запоріжжя: