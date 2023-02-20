Об этом сообщила депутат Запорожского городского совета Инна Пенчук. Отмечают, что Владислав Николаев был уволен с должности "по согласию сторон".

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Что известно о циничных заявлениях политика

Владислав Николаев был автором ответа на невозможность переименования парка в честь погибшего Дениса Тарасова.

Также несколько лет назад, как выяснилось, Николаев называл Украину "фашистским государством", и выступал за референдумы в так называемых псевдореспублик.

Николаев был уволен утром в пятницу, 17 февраля. На его должность еще никто не назначен.

В своей должности в мэрии чиновник запомнился унижением запорожских журналистов, которым не давал исполнять свои служебные обязанности в горсовете.

Это кадровое решение временно исполняющий обязанности городского головы Анатолий Куртев. Он подтвердил соответствующую информацию и подчеркнул, что причиной увольнения скандальные заявили чиновника, которые только недавно "уплыли" в сети.

На мой взгляд, люди с такой позицией не имеют права занимать в органах власти руководящие должности. Особенно сейчас, когда в нашей стране идет полномасштабная война и когда гибнет столько украинцев. Поэтому сейчас Владислав Николаев освобожден от должности", – сказал Куртев в комментарии "Укринформу".

Карьера скандального чиновника