Про це повідомила депутатка Запорізької міської ради Інна Пенчук. Зазначають, що Владислава Ніколаєва було звільнено з посади "за згодою сторін".

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Що відомо про цинічні заяви політика

Владислав Ніколаєв був автором відповіді про неможливість перейменування парку на честь загиблого Дениса Тарасова.

Також декілька років тому, як з'ясувалося, Ніколаєв називав Україну "фашистською державою", та виступав за референдуми у псевдореспубліках..

Ніколаєва було звільнено зранку у п'ятницю, 17 лютого. На його посаду ще нікого не призначили.

На своїй посаді у мерії чиновник запам’ятався приниженням запорізьких журналістів, яким не давав виконувати свої службові обов’язки у міськраді.

Це кадрове рішення тимчасово виконувач обов'язків міського голови Анатолій Куртєв. Він підтвердив відповідну інформацію та наголосив, що причиною звільнення є скандальні заявив чиновника, які лише недавно "сплили" у мережі.

На мою думку, люди з такою позицією не мають права займати в органах влади керівні посади. Особливо зараз, коли в нашій країні йде повномасштабна війна, і коли гине стільки українців. Тому наразі Владислава Ніколаєва звільнено з посади", – сказав Куртєв у коментарі "Укрінформу".

Кар'єра скандального чиновника