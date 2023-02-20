В Запорожской ОВ подтвердили взрывы и призвали не покидать укрытий, а также не распространять фото и видео с места событий.

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Враг в очередной раз атакует Запорожский край. Не распространяйте фото-, видеоматериалы работы ПВО или места прилетов к официальным комментариям,

– говорится в сообщении.

Отметим, что в области объявлена воздушная тревога.

Вероятно, звуки взрывов – это работа ПВО. Силы воздушной обороны отражают атаку противника.