В Запорізькій ОВА підтвердили вибухи та закликали не покидати укриттів, а також не поширювати фото та відео з місця подій.

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Ворог вчергове атакує Запорізький край. Не розповсюджуйте фото-, відеоматеріали роботи ППО або місця прильотів до офіційних коментарів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в області на момент вибухів було оголошено повітряну тривогу.

Ймовірно, звуки вибухів – це робота ППО. Сили повітряної оборони намагаються відбити атаку ворога.

Ворог атакував передмістя Запоріжжя

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що таки не обійшлось без прильотів.

Щойно ворог атакував передмістя Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Він закликав не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати у безпечних місцях.



Росіяни атакували передмістя Запоріжжя / Фото Анатолій Куртєв

Станом на 16:40 в області оголосили відбій повітряної тривоги.