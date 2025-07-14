Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожской области?

Тревогу в Запорожской области объявили в 19:34. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал об угрозе вражеских беспилотников для региона.

По состоянию на 19:40 над территорией области (Запорожский район) наблюдается 1 БПЛА ударного типа,

– отметил чиновник.

В 21:09 Федоров написал, что в Запорожской области работает ПВО. Глава ОВА также призвал жителей региона находиться в укрытиях до отбоя.

Позже Иван Федоров предупредил, что по состоянию на 21:10 над территорией Запорожья наблюдается 1 БПЛА ударного типа. Через 5 минут начальник Запорожской ОВА отметил, что БПЛА ударного типа движется в направлении Вознесеновского района города Запорожья.

В 21:19 местные телеграм-каналы сообщили о еще одном взрыве в Запорожье.

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