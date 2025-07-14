Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи у Запорізькій області?

Тривогу у Запорізькій області оголосили о 19:34. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про загрозу ворожих безпілотників для регіону.

Станом на 19:40 над територією області (Запорізький район) спостерігається 1 БпЛА ударного типу,

– зазначив посадовець.

О 21:09 Федоров написав, що в Запорізькій області працює ППО. Очільник ОВА також закликав жителів регіону перебувати в укриттях до відбою.

Пізніше Іван Федоров попередив, що станом на 21:10 над територією Запоріжжя спостерігається 1 БпЛА ударного типу. Через 5 хвилин начальник Запорізької ОВА зазначив, що БпЛА ударного типу рухається в напрямку Вознесенівського району міста Запоріжжя.

О 21:19 місцеві телеграм-канали повідомили про ще один вибух у Запоріжжі.

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