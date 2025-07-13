Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Запорізькій області?
У Запорізькій області повітряну тривогу оголосили о 12:28, а о 12:41 – також у самому Запоріжжі.
УВАГА! Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області,
– писав голова ОВА Іван Федоров.
За мить моніторингові канали повідомили про швидкісну ціль повз Запорізьку область.
Гучно було приблизно о 12:43.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.