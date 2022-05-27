В Запорожском направлении ВСУ оттеснили россиян и заняли позиции на окраине Новодаровки

На Юге россияне не отличаются активностью боевых действий. Они удерживают занятые позиции и сдерживают продвижение наших военных.

Военные силы обороны на Запорожском направлении продолжают держать оборону крепко. Они смело отвечают врагу и уничтожают его живую силу и технику.

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Утраты россиян и улучшение тактического положения ВСУ

За прошедшие сутки на Запорожье наши воины уничтожили:

личного состава – 26 человек, 51 ранено;

реактивных систем залпового огня "Град" – 2 единицы;

танков – 2 единицы;

боевых бронированных машин – 1 единица;

автомобильной техники – 7 единиц.

Кроме того, ВСУ также повредили вражеский вертолет Ми-8.

Есть успехи наших защитников и в улучшении тактического положения в Запорожском направлении. Российских захватчиков они искусно оттеснили, заняли позиции на окраине Новодаровки.

Как работает оборона

На временно оккупированных территориях Запорожья российские захватчики продолжают совершать террор в отношении местных жителей. Но подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи. Они ведут оборонительные действия и наносят урон враг по всей длине линии фронта в своей зоне ответственности.

Также помогают подразделения Национальной полиции. Они обеспечивают общественный порядок, патрулируют и сопровождают необходимые колонны.

Работники ГСЧС постоянно находятся в повышенной готовности, чтобы прийти на помощь. Они ликвидируют последствия боев на местности, где они продолжались, очищают ее от мин и других взрывоопасных предметов, тушат пожары.

Временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района, кроме Орехов и Гуляйполе.

Основное о Запорожском направлении

После удачных контрнаступательных действий в Харьковской области ВСУ начали их и на Запорожском направлении. В то же время враг хочет и старается там окопаться. Это может свидетельствовать о том, что российские захватчики решили занять эту территорию надолго. Но наши военные разрушат эти планы и обязательно освободят людей от оккупации.

При этом россияне начали свозить в Запорожье реактивные системы залпового огня "Град", а также другую технику. Только 26 мая зафиксировали опрокидывание 40 военных машин. Но к тому же они привезли в Мелитополь устаревшие танки Т-62. Их знали по консервации, они без брони и еще с советских времен. Это свидетельствует о больших потерях в технике врага.

Сам город Запорожье стал прифронтовым. Это первый пункт для приема эвакуированных с временно оккупированных территорий. Нередко город подвергается враждебным обстрелам. Последний из них был вечером 25 мая. Не так давно российская ракета разгромила один из торговых центров города.

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