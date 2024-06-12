Произошел инцидент в понедельник, 10 июня, после 20:00. В дом мужчины попали беспрепятственно.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленников

Во время мониторинга соцсетей следователи установили, что в квартиру семьи военнослужащего пытались проникнуть трое мужчин.

На запись домовой камеры видеонаблюдения попал момент, как они беспрепятственно набрали код к входной двери подъезда, зашли внутрь и поднялись на этаж, где живет военный.

Злоумышленники не реагировали на замечания хозяйки, пытаясь выбить дверь и ворваться в помещение,

– говорят в пресс-службе Житомирской прокуратуры.

Сейчас следствие устанавливает личности мужчин, которые совершили хулиганские действия в отношении семьи военного.

Справочно. Житомирская окружная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Санкция статьи наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

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