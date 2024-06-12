Стався інцидент у понеділок, 10 червня, після 20:00. У будинок чоловіки потрапили безперешкодно.

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Камери відеоспостереження зафіксували зловмисників

Під час моніторингу соцмереж слідчі встановили, що до квартири сім'ї військовослужбовця намагалися проникнути троє чоловіків.

На запис будинкової камери відеоспостереження потрапив момент, як вони безперешкодно набрали код до вхідних дверей під’їзду, зайшли всередину та піднялися на поверх, де живе військовий.

Зловмисники не реагували на зауваження господарки, намагаючись вибити двері та увірватися до помешкання,

– кажуть у пресслужбі Житомирської прокуратури.

Наразі слідство встановлює особи чоловіків, які вчинили хуліганські дії щодо сім'ї військового.

Довідково. Житомирська окружна прокуратура розпочала розслідування за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб. Фігурантам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

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