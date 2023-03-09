В Золочевской общине во Львовской области 5 погибших из-за российской атаки, – ОВА

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. К сожалению, в результате прилета в Золочевской общине Львовской области погибли люди.

Таковы последствия массированной ракетной атаки, которую российские военные совершили в ночь на 9 марта. Во время нее враг применил едва ли не все виды ракет, имевшиеся на вооружении.

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Оккупанты убили 5 человек

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что в течение 4 часов продолжалась воздушная тревога в регионах. К сожалению, попадание зафиксировали во Львовской области.

По словам главы ОВА, в Золочевском районе вспыхнул пожар. Оккупанты попали ракетой по жилой зоне. Само пламя погасили. Но, к сожалению, не обошлось без жертв.

По состоянию на 09:20 известно уже о пяти погибших. Речь идет о 4 взрослых людях: двух мужчинах и двух женщинах. Также из-под завалов достали мужчину 1963 года рождения.

Они во время ракетного удара находились в своих домах. В настоящее время идет операция по разборке завалов. Не исключено, что под ними могут находиться другие люди.

По имеющейся информации, пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж, а также несколько хозяйственных построек.

Вечная память тем, кого в эту ночь мы потеряли навсегда. Это очень больно. Соболезнования родным погибших. Я просил и продолжаю просить: не игнорируйте воздушную тревогу!,

– подчеркнул Козицкий.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким жертв.

Городской глава Андрей Садовый отметил, что ночь на 9 марта была сложной для сил ПВО. Он поблагодарил за работу наших военных, которые защищали небо от врага. По предварительной информации, отметил Садовый, оккупанты атаковали область как дронами, так и ракетами.

Враг бесится. Раненый российский медведь загнан в ловушку. Успехов на фронте у них не было уже давно. Поэтому выбирают бессмысленную хаотическую стрельбу по всей Украине,

– подчеркнул он.

Садовый отметил, что россияне наугад стреляют, ведь для них по всей территории Украины – враги. Врагом для россиян являются все те, у кого есть хоть немного здравого смысла, совести и справедливости, заметил Садовый.