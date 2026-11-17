Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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Подробности атаки

Вражеский беспилотник упал в одном из сел Золочевского района.

После обнаружения аппарата на место выехали сотрудники профильных служб. Специалисты обеспечивают безопасность на месте падения и устраняют последствия происшествия.

Информация о повреждении объектов или раненых гражданах не поступала, уточнил Козицкий.

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