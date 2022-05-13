В зоне ООС украинские бойцы отбили 10 атак врага: уничтожили немало танков и бронетехники

За сутки, 13 мая, украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 10 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом.

Об этом отчитались в штабе ООС. Там добавили, что наши отважные воины наносят рашистским захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

Важно Целый батальон отказался идти в наступление, – Гайдай о разгроме оккупантов на Востоке

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

5 танков;

5 артиллерийских систем;

6 единиц боевой бронированной техники;

7 вражеских автомобилей;

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов,

– отметили в штабе ООС.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию больших калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и садики.

Обстановка сложная, но контролируемая.

Как прошли сутки 12 мая

После ряда потерь на Змеином Россия пытается усилить свои позиции на острове. Так, российские оккупанты перебросили туда комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.Он добавил, что Россия не случайно именно с первых дней полномасштабного вторжения захватила этот остров и начала разворачивать там свое оборудование для контроля.

Там добавили, что за минувшие сутки, 12 мая, украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили 18 атак врага. Наши воины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

"Военные продолжают держать оборону на Донецком и Луганском направлениях. Обстановка сложная, но контролируемая", – отчитались в штабе.

За минувшие сутки военнослужащие ООС уничтожили немало вражеской техники, в частности:

13 танков,

8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО),

27 единиц боевой бронированной техники,

2 единицы специальной инженерной техники,

5 автомобилей.

Важно – Война перешла в новую длительную фразу: смотрите видео