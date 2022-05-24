В зоне ООС ВСУ уничтожили 38 единиц вражеской техники и отразили 9 атак
24 мая 2022 , 21:48Читати новину українською
Источник:Группировка Объединенных сил
На Востоке идет горячее противостояние наших героев с русскими захватчиками. Враг несколько раз шел в атаку, но не смог добиться своих целей.
Российские кафиры продолжают активные наступательные действия в зоне ООС. Враг при поддержке артиллерии пытался идти в атаку, но наши воины помешали его продвижению.
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