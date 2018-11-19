В 12 городах Украины сорван отопительный сезон: известна причина

В 12 городах Украины до сих пор не начался отопительный сезон. Все из-за долгов коммунальных предприятий перед "Нафтогазом".

В частности, из-за этого протестовали в Смеле, Херсоне и Кривом Роге.

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Сотни тысяч людей остались без отопления в жилых домах, больницах и школах. В Смеле даже объявляли чрезвычайное положение. По требованию президента и премьера котельные все же запустили, но долги пока не погасили.

Больше всего задолжали АО "Криворожская теплоцентраль" и ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Компании не заплатили больше 1 миллиарда гривен. Долг "Кировоградтепло" из Кропивницкого составляет почти 158 миллионов гривен. А Херсонская и Северодонецкая ТЭЦ задолжали более 350 и почти 450 миллионов гривен соответственно.

Напомним, 16 ноября тепло наконец дошло до Смелы – в городе включили отопление. С вечера 15 ноября запустили 9 из 20 котельных, поэтому батареи в домах людей постепенно нагреваются.