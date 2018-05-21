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В 2019 году Украина ждет решения Арбитражного трибунала по Керченскому мосту, – Луценко

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В 2019 году Украина ждет решения Арбитражного трибунала по Керченскому мосту
В 2019 году Украина ждет решения Арбитражного трибунала по Керченскому мосту / Фото из свободных источников

Украина подала ходатайство в Арбитражный трибунал в связи со строительством Россией Крымского моста. Киев ожидает, что в 2019 году арбитраж ООН примет решение по ходатайству на защиту суверенных интересов Украины.

Об этом заявила представитель главы украинского государства в Верховной Раде Ирина Луценко, пишет Интерфакс.

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"В связи с незаконным строительством Керченского моста, по поручению главы государства, согласно Конвенции ООН о морском праве, в Арбитражный трибунал Украина подала ходатайство о защите суверенных интересов Украины", – сказала Луценко.

Ирина Луценко сообщила, что Украина ожидает, что рассмотрение ходатайства начнется до конца 2018 года.

"В 2019 мы будем ожидать результат", – сказала она.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров, следовательно, он является "самым длинным в России".

Теги: Новости политики Аннексия Крыма Ирина Луценко Крымский мост
Источник: 24 Канал
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