У 2019 році Україна чекає рішення Арбітражного трибуналу по Керченському мосту, – Луценко

Україна подала клопотання в Арбітражний трибунал у зв'язку з будівництвом Росією Кримського мосту. Київ очікує, що в 2019 році арбітраж ООН прийме рішення по клопотанню на захист суверенних інтересів України.

Про це заявила представник глави української держави у Верховній Раді Ірина Луценко, пише Інтерфакс.

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"У зв'язку з незаконним будівництвом Керченського мосту, за дорученням глави держави, відповідно до Конвенції ООН про морське право, в Арбітражний трибунал Україна подала клопотання про захист суверенних інтересів України", – сказала Луценко.

Ірина Луценко повідомила, що Україна очікує, що розгляд клопотання розпочнеться до кінця 2018 року.

"У 2019 ми будемо очікувати результат", – сказала вона.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів, відтак, він є "найдовшим у Росії".