В Афганистане минометным огнем накрыли мечеть: погибли 62 человека – фото

В афганской провинции Нангархар боевики из миномета обстреляли мечеть. В результате обстрела, который состоялся днем, 18 октября, погибли по меньшей мере 62 человека, еще около 36 человек получили травмы.

Одна из мин попала в крышу мечети, из-за чего та рухнула и придавила людей в здании, сообщает издание The Associated Press.

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Часть погибших и раненых также составляют дети. 23 раненых перевезли в столицу провинции Джалалабад, а остальных лечили в районной клинике Хаскамена.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за обстрел, но в этом регионе свою активность проявляют боевики как "Талибана", так и "Исламского государства".

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Что еще известно об атаках террористов а Афганистане?Только за 9 месяцев 2019 года в результате террористических атак погибли уже 2 тысячи 563 гражданских лица, а еще 5 тысяч 676 получили ранения. Больше всего атак пришлось на период июля-сентября.