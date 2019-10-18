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      В Афганистане минометным огнем накрыли мечеть: погибли 62 человека – фото

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      Боевики из миномета обстреляли мечеть в Афганистане
      Боевики из миномета обстреляли мечеть в Афганистане / trtworld.com

      В афганской провинции Нангархар боевики из миномета обстреляли мечеть. В результате обстрела, который состоялся днем, 18 октября, погибли по меньшей мере 62 человека, еще около 36 человек получили травмы.

      Одна из мин попала в крышу мечети, из-за чего та рухнула и придавила людей в здании, сообщает издание The Associated Press.

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      Часть погибших и раненых также составляют дети. 23 раненых перевезли в столицу провинции Джалалабад, а остальных лечили в районной клинике Хаскамена.

      Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за обстрел, но в этом регионе свою активность проявляют боевики как "Талибана", так и "Исламского государства".

      Последствия атаки на мечеть в Афганистане: смотрите фото

      Что еще известно об атаках террористов а Афганистане?Только за 9 месяцев 2019 года в результате террористических атак погибли уже 2 тысячи 563 гражданских лица, а еще 5 тысяч 676 получили ранения. Больше всего атак пришлось на период июля-сентября.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Талибан Исламское государство Постраждалі Жертвы Афганістан Теракт
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