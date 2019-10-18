В Афганістані мінометним вогнем накрили мечеть: загинули 62 людини – фото

В афганській провінції Нангархар бойовики з міномета обстріляли мечеть. Внаслідок обстрілу, який відбувся у день, 18 жовтня, загинули щонайменше 62 осіб, ще близько 36 осіб отримали травми.

Одна з мін влучила у дах мечеті, через що той обвалився та придавив людей у будівлі, повідомляє видання The Associated Press.

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Частину загиблих і поранених також становлять діти. 23 поранених перевезли до столиці провінції Джалалабаду, а решту лікували в районній клініці Хаскамена.

Жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за обстріл, але в цьому регіоні свою активність проявляють бойовики як "Талібану", так і "Ісламської держави".

Наслідки атаки на мечеть в Афганістані: дивіться фото

Що ще відомо про атаки терористів а Афганістані?Лише за 9 місяців 2019 року внаслідок терористичних атак загинули вже 2 тисячі 563 цивільні особи, а ще 5 тисяч 676 отримали поранення. Найбільше атак припали на період липня-вересня.