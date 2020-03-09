В Афганистане сразу два человека провозгласили себя президентами

9 марта в Афганистане сразу два кандидата на пост президента, Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, приняли присяги.

Исполняющий обязанности президента Афганистана Ашраф Гани принял присягу в президентском дворце. А его соперник, премьер-министр Абдулла Абдулла, который не признал объявленные ранее итоги голосования, провел собственную церемонию инаугурации в соседнем дворце. Об этом сообщило издание DW.

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Выборы состоялись 28 сентября 2019 года. Через пять месяцев, 18 февраля, появились результаты, согласно которым, Ашраф Гани одержал победу с 50,64% голосов избирателей, а Абдулла Абдулла занял второе место с 39,52% голосов.

Известно, что во время инаугурационной речи Ашрафа Гани недалеко от президентского дворца в Кабуле взорвались две ракеты. Однако после небольшой паузы Гани продолжил выступление.

На церемонию приехали иностранные дипломаты, в частности спецпредставитель США Залмай Халилзад и командующий силами НАТО Скотт Миллер.