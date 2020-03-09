В Афганістані одразу дві людини проголосили себе президентами

9 березня в Афганістані одразу два кандидати на пост президента Ашраф Гані та Абдулла Абдулла склали присяги.

Виконуючий обов'язки президента Афганістану Ашраф Гані провів інавгурацію у президентському палаці. А його суперник прем'єр-міністр Абдулли Абдулли, який не визнав оголошені раніше підсумки голосування, склав присягу в сусідньому палаці. Про це повідомило видання DW.

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Вибори відбулись 28 вересня 2019 року. Через п'ять місяців, 18 лютого, з'явились результати, згідно з якими, Ашраф Гані отримав перемогу з 50,64% голосів виборців, а Абдулла Абдулла посів друге місце з 39,52% голосів.

Відомо, що під час інавгурації промови Ашрафа Гані недалеко від президентського палацу в Кабулі вибухнули дві ракети. Однак після невеликої паузи Гані продовжив виступ.

На церемонію приїхали іноземні дипломати, зокрема спецпредставник США Залмай Халілзад і командувач силами НАТО Скотт Міллер.