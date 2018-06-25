В Африке разбился самолет: есть жертвы
В воскресенье, 24 июня, вблизи города Сугета, префектура Киндия в Гвинее, что на западе Африки, упал легкомоторный самолет, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом сообщает MosaiqueGuinee со ссылкой на местные власти.
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Отмечается, что на борту самолета находились два пилота – гражданин Германии и Кабо-Верде, а также два бортмеханика – поляк и гвинеец. В результате катастрофы, все они погибли.
Как сообщает издание, самолет принадлежал авиакомпании Eagle Air.
Для расследования причин аварии сформирована специальная комиссия.
Напомним, 19 июня в Антананариву – столице Республики Мадагаскар, который располагается в Индийском океане у восточного побережья Африки, потерпел крушение самолет частной компании, в результате чего погибли все его пассажиры.