В Африке разбился самолет: есть жертвы

В воскресенье, 24 июня, вблизи города Сугета, префектура Киндия в Гвинее, что на западе Африки, упал легкомоторный самолет, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает MosaiqueGuinee со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что на борту самолета находились два пилота – гражданин Германии и Кабо-Верде, а также два бортмеханика – поляк и гвинеец. В результате катастрофы, все они погибли.



Как сообщает издание, самолет принадлежал авиакомпании Eagle Air.



Для расследования причин аварии сформирована специальная комиссия.

Напомним, 19 июня в Антананариву – столице Республики Мадагаскар, который располагается в Индийском океане у восточного побережья Африки, потерпел крушение самолет частной компании, в результате чего погибли все его пассажиры.