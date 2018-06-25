В Африці розбився літак: є жертви

У неділю, 24 червня, поблизу міста Сугета, префектура Кіндія у Гвінеї, що на заході Африки, впав легкомоторний літак, у результаті чого загинули чотири людини.

Про це повідомляє MosaiqueGuinee з посиланням на місцеву владу.

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Зазначається, що на борту літака перебували два пілоти – громадянин Німеччини і Кабо-Верде, а також два бортмеханіка – поляк і гвінеєць. У результаті катастрофи, усі вони загинули.

Як повідомляє видання, літак належав авіакомпанії Eagle Air.

Для розслідування причин аварії сформована спеціальна комісія.

Нагадаємо, 19 червня в Антананаріву – столиці Республіки Мадагаскар, що розташовується в Індійському океані поблизу східного узбережжя Африки, зазнав катастрофи літак приватної компанії, внаслідок чого загинули всі його пасажири.