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      В Албании арестовывают владельцев гостиниц и чиновников за 51 смерть от землетрясения

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      Землетрясение в Албании унесло жизни 51 человека / Фото из твиттера LuceroAlvarez

      17 ордеров на арест выдали прокуроры Албании по подозрению в убийстве и злоупотреблении властью, которые привели к обрушению зданий при землетрясении в ноябре 2019 года. Среди подозреваемых – строители, инженеры, владельцы отелей, чиновники.

      Известно, что 2 из уже арестованных по обвинению в убийстве – владельцы отелей в городе Дуррес, которые обрушились и вызвали смерть большого количества людей. Об этом рассказали в  BBC.

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      Оба отеля, говорит албанская полиция, построили незаконно, а один из них еще и незаконно легализовали. В целом строительство в обход закона – распространенное в Албании явление с момента падения коммунистического режима в 1990 году.

      Прокуроры выдали 17 ордеров на арест строителей, инженеров и должностных лиц, подозреваемых в нарушении норм безопасности. 9 уже арестовали, 8 подозреваемых все еще в розыске. Полиция считает, что они бежали из страны.

      Коротко о землетрясении в Албании

      • 26 ноября в Албании произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4.
      • Спасательная операция закончилась только 30 ноября.
      • Известно о более 2000 пострадавших и 51 погибшего.
      • По официальным данным, 14 тысяч человек потеряли жилье.

      24 канал напоминает, что нужно делать во время землетрясений:

      землетрясение
      Как действовать во время землетрясения / Инфографика 24 канала
       

      Что чаще всего застревает в человеческих телах
      16 декабря
      272
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Землетрясение Албания Жертвы Стихийный бедствия
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