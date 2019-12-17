В Албании арестовывают владельцев гостиниц и чиновников за 51 смерть от землетрясения

17 ордеров на арест выдали прокуроры Албании по подозрению в убийстве и злоупотреблении властью, которые привели к обрушению зданий при землетрясении в ноябре 2019 года. Среди подозреваемых – строители, инженеры, владельцы отелей, чиновники.

Известно, что 2 из уже арестованных по обвинению в убийстве – владельцы отелей в городе Дуррес, которые обрушились и вызвали смерть большого количества людей. Об этом рассказали в BBC.

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Оба отеля, говорит албанская полиция, построили незаконно, а один из них еще и незаконно легализовали. В целом строительство в обход закона – распространенное в Албании явление с момента падения коммунистического режима в 1990 году.

Прокуроры выдали 17 ордеров на арест строителей, инженеров и должностных лиц, подозреваемых в нарушении норм безопасности. 9 уже арестовали, 8 подозреваемых все еще в розыске. Полиция считает, что они бежали из страны.

Коротко о землетрясении в Албании

26 ноября в Албании произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4.

Спасательная операция закончилась только 30 ноября.

Известно о более 2000 пострадавших и 51 погибшего.

По официальным данным, 14 тысяч человек потеряли жилье.

24 канал напоминает, что нужно делать во время землетрясений: