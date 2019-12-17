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      В Албанії арештовують власників готелів та чиновників за 51 смерть від землетрусу

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      Землетрус в Албанії забрав життя 51 людини / Фото з твіттера LuceroAlvarez

      17 ордерів на арешт видали прокурори Албанії за підозрою у вбивстві і зловживанні владою, які призвели до обвалення будівель під час землетрусу в листопаді 2019 року. Серед підозрюваних – будівельники, інженери, власники готелів, чиновники.

      Відомо, що 2 із вже арештованих за звинуваченням у вбивстві – власники готелів у місті Дуррес, які обвалилися та спричинили смерть найбільшої кількості людей. Про це розповіли у BBC.

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      Обидва готелі, каже албанська поліція, побудували незаконно, а один із них ще й незаконно легалізували. Загалом будівництво в обхід закону – поширене в Албанії явище з моменту падіння комуністичного режиму в 1990 році.

      Прокурори видали 17 ордерів на арешт будівельників, інженерів і посадових осіб, підозрюваних в порушенні норм безпеки. 9 вже арештували, 8 підозрюваних все ще у розшуку. Поліція вважає, що вони втекли з країни.

      Коротко про землетрус в Албанії

      • 26 листопада в Албанії стався потужний землетрус магнітудою 6,4.
      • Рятувальна операція закінчилася тільки 30 листопада.
      • Відомо про понад 2000 постраждалих та 51 загиблого.
      • За офіційними даними, 14 тисяч людей втратили житло.

      24 канал нагадує, що потрібно робити під час землетрусів:

      Землетрус
      Як діяти під час землетрусу / Інфографіка 24 каналу
       

      Головні новини 16 грудня: зміни до Конституції від Зеленського, нові гучні призначення
      16 грудня
      1554
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Албанія Землетрус Стихійні лиха Жертви
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