В Албанії арештовують власників готелів та чиновників за 51 смерть від землетрусу
17 ордерів на арешт видали прокурори Албанії за підозрою у вбивстві і зловживанні владою, які призвели до обвалення будівель під час землетрусу в листопаді 2019 року. Серед підозрюваних – будівельники, інженери, власники готелів, чиновники.
Відомо, що 2 із вже арештованих за звинуваченням у вбивстві – власники готелів у місті Дуррес, які обвалилися та спричинили смерть найбільшої кількості людей. Про це розповіли у BBC.
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Обидва готелі, каже албанська поліція, побудували незаконно, а один із них ще й незаконно легалізували. Загалом будівництво в обхід закону – поширене в Албанії явище з моменту падіння комуністичного режиму в 1990 році.
Прокурори видали 17 ордерів на арешт будівельників, інженерів і посадових осіб, підозрюваних в порушенні норм безпеки. 9 вже арештували, 8 підозрюваних все ще у розшуку. Поліція вважає, що вони втекли з країни.
Коротко про землетрус в Албанії
- 26 листопада в Албанії стався потужний землетрус магнітудою 6,4.
- Рятувальна операція закінчилася тільки 30 листопада.
- Відомо про понад 2000 постраждалих та 51 загиблого.
- За офіційними даними, 14 тисяч людей втратили житло.
24 канал нагадує, що потрібно робити під час землетрусів:
Як діяти під час землетрусу / Інфографіка 24 каналу