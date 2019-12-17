В Албанії арештовують власників готелів та чиновників за 51 смерть від землетрусу

17 ордерів на арешт видали прокурори Албанії за підозрою у вбивстві і зловживанні владою, які призвели до обвалення будівель під час землетрусу в листопаді 2019 року. Серед підозрюваних – будівельники, інженери, власники готелів, чиновники.

Відомо, що 2 із вже арештованих за звинуваченням у вбивстві – власники готелів у місті Дуррес, які обвалилися та спричинили смерть найбільшої кількості людей. Про це розповіли у BBC.

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Обидва готелі, каже албанська поліція, побудували незаконно, а один із них ще й незаконно легалізували. Загалом будівництво в обхід закону – поширене в Албанії явище з моменту падіння комуністичного режиму в 1990 році.

Прокурори видали 17 ордерів на арешт будівельників, інженерів і посадових осіб, підозрюваних в порушенні норм безпеки. 9 вже арештували, 8 підозрюваних все ще у розшуку. Поліція вважає, що вони втекли з країни.

Коротко про землетрус в Албанії

26 листопада в Албанії стався потужний землетрус магнітудою 6,4.

Рятувальна операція закінчилася тільки 30 листопада.

Відомо про понад 2000 постраждалих та 51 загиблого.

За офіційними даними, 14 тисяч людей втратили житло.

24 канал нагадує, що потрібно робити під час землетрусів:



Як діяти під час землетрусу / Інфографіка 24 каналу

