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      В американо-российских отношениях новый скандал: в США ФБР допросило русского депутата

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      В США ФБР допросило русского депутата Юмашеву
      В США ФБР допросило русского депутата Юмашеву / посольство России в США

      Российский МИД заявил, что в США Федеральное бюро расследований допросило депутата российской Госдумы Ингу Юмашеву. Инцидент якобы случился в аэропорту Нью-Йорка, куда парламентарий прилетела, чтобы принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс".

      Из-за инцидента Россия уже успела направить американскому Госдепартаменту ноту протеста, сообщает российское посольство в США.

      К слову: США не пустили членов делегации из России на Генассамблею ООН

      Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, чтобы нам объяснили, что означают такие "зондажные" подходы к депутату Государственной Думы,
      – заявил российский посол Анатолий Антонов.

      По его словам, "трудно представить, чтобы российские спецслужбы похожим образом задержали кого-то из американских депутатов после приезда в Россию". К слову, по версии российской стороны, Юмашеву первоначально же после полета "задержали и попросили пройти в отдельное помещение аэропорта, где ее уже ждал сотрудник ФБР".

      Разговор якобы длился час, после чего сотрудник ФБР, как утверждает посол, предложил российскому депутату встретиться "в другой, неформальной обстановке и продолжить общение".

      "Представим, что задержали бы тех сенаторов, которые жаловались, что не смогли получить российской визы, или тех, кто получив визы, таки приехал в Россию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать, а потом представитель спецслужб предложил бы попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", – сказал Антонов.

      Какой еще скандал недавно произошел между США и Россией?
      По меньшей мере 10 членам российской делегации не выдали вовремя американские визы для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблее ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.

      Не получил, в частности, визу США председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Таким образом он не мог принять участие в Генассамблее ООН.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики Новости США
      Источник: 24 канал
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