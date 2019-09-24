США не пустили членов делегации из России на Генассамблею ООН

По меньшей мере 10 членам российской делегации не выдали вовремя американские визы для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая 23 сентября началась в Нью-Йорке.

Как передает информационное агентство "РИА Новости", не получил, в частности, визу США председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Таким образом он не сможет принять участие в Генассамблее ООН.

"Нарушая свои обязательства перед международным сообществом, американская сторона не оформила вовремя визы для ряда членов официальной делегации, включая меня и группу сопровождающих лиц, которые планировали вылететь 23 сентября в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН" , – заявил он.

Такую ситуацию он назвал "возмутительной акцией", не имеющей никаких объяснений.