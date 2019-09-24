11:57
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      США не пустили членов делегации из России на Генассамблею ООН

      89 Читати новину українською
      США не пустили членов делегации из России на Генассамблею ООН

      По меньшей мере 10 членам российской делегации не выдали вовремя американские визы для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая 23 сентября началась в Нью-Йорке.

      Как передает информационное агентство "РИА Новости", не получил, в частности, визу США председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Таким образом он не сможет принять участие в Генассамблее ООН.

      "Нарушая свои обязательства перед международным сообществом, американская сторона не оформила вовремя визы для ряда членов официальной делегации, включая меня и группу сопровождающих лиц, которые планировали вылететь 23 сентября в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН" , – заявил он.

      Такую ситуацию он назвал "возмутительной акцией", не имеющей никаких объяснений.

      blog_ava
      Гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1728
      Теги: Новости политики Новости России Новости США ООН Генассамблея ООН
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      сегодня , 10:00 Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      Під обкладинкою 381
      Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      сегодня , 08:40 Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      Борис Немировський 470
      Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      сегодня , 08:15 Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      Світлана Попова 1339
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 07:45 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 2706
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 сентября , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2052
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук