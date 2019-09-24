США не пустили членів делегації з Росії на Генасамблею ООН

Щонайменше 10 членам російської делегації не видали вчасно американські візи для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка 23 вересня розпочалася у Нью-Йорку.

Як передає інформаційна агенція "РИА Новости", не отримав, зокрема, візу США голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов. Таким чином він не зможе взяти участь у Генасамблеї ООН.

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"Порушуючи свої зобов'язання перед міжнародною спільнотою американська сторона не оформила вчасно візи для низки членів офіційної делегації, включно зі мною, і групи супроводжуючих осіб, які планували вилетіти 23 вересня до Нью-Йорка для участі в роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН", – заявив він.

За його словами, мовиться здебільшого про представників російського МЗС, які повинні були вилетіти до Нью-Йора, "щоб забезпечити змістовну роботу російської делегації". Це передусім фахівці різних напрямів і департаментів, які ведуть відповідну проблематику на Генасамблеї ООН.

У коментарі виданню "Коммерсантъ" він розповів, серед тих, хто не отримав візи, – голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький і головний перекладач і керівник апарату голови МЗС Росії Сергій Бутін.

Таку ситуацію він назвав "обурливою акцією", що не має жодних пояснень. Щоправда,за його словами, росіянам у візах не відмовили – їм лише не повернули вчасно паспорти, і ті зараз перебувають у посольстві США в Москві.

"Американська сторона нібито посилається на технічний характер проблеми, на терміни подачі документів. Це не так. Документи подавали в ті терміни, які вказали самі американські дипломати. Документи, які здавали для оформлення раніше (за кілька місяців до вильоту) було повернуто з формулюванням "рано здали", – переконує співрозмовник ресурсу, що працює у структурі МЗС Росії.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров про інцидент вже знає. Зауважимо, делегація, до якої входив Косачов, власне і мала супроводжувати Лаврова під час його поїздки до Нью-Йорка на сесію Генасамблеї ООН.

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"Звісно, будуть жорсткі кроки за лінії МЗС. Наскільки вони отримають відповідний характер, ще треба буде обговорити. Але те, що мені та моїм колегам не надано можливість брати участь в роботі офіційної делегації, – це ще один, і дуже важкий, подразник в наших двосторонніх взаєминах Американці радикальним чином порушують свої зобов'язання, як країни, на території якої розташовується ООН, і як постійний член Ради безпеки ООН, який несе особливу відповідальність за забезпечення роботи всієї організації", – додав Косачов.

Інформацію про невидачу віз підтвердила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. На її переконання, це "черговий акт зневаги правами суверенних держав і міжнародних організацій і нездатність хоч якось пристойно виконувати власні міжнародно-правові зобов'язання". Також Захарова заявила, що ця ситуація стане центральною темою розмови Лаврова з держсекретарем США Майком Помпео у Нью-Йорку.

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