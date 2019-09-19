Хто представлятиме Україну на Генасамблеї ООН: Зеленський затвердив склад делегації

Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у 74-ій сесії Генеральної асамблеї ООН. Також президент затвердив директиви делегації на сесію Генасамблеї.

Головою делегації Зепленський призначив міністра закордонних справ Вадима Пристайкоа. Його заступником стане постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті президента.

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До складу делегації також потрапили заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

Загалом до складу делегації увійшли 10 українських дипломатів. Президент дозволив Пристайку залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників.

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В чому полягає місія України на полях Генасамблеї ООН?7 вересня у Нью-Йорку відкрилася 74-а сесія Генасамблеї ООН. 24 вересня у рамках сесії почнуться загальні дебати, де виступлять 97 лідерів держав, п'ять віцепрезидентів, 46 керівників урядів і 38 міністрів.



Президент України поїде до США 23 вересня, він візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН та зустрінеться з Дональдом Трампом.



Раніше Генасамблея ООН внесла питання України до порядку денного, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

Проти включення українського питання голосували такі країни:

Білорусь; Бірма; Бурунді; Венесуела; Вірменія; Конго; Зімбабве; Іран; Казахстан; КНДР; Куба; Лаос; Нікарагуа; Росія; Сербія; Сирія; Філіппіни.

Підтримали включення пункту про Україну такі країни: Австралія, Бельгія, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція, Швеція та низка інших.

Генеральна асамблея є головним дорадчим органом ООН. Вона складається з представників всіх держав-членів, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, таким як питання миру і безпеки або прийняття нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю.