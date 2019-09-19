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      Хто представлятиме Україну на Генасамблеї ООН: Зеленський затвердив склад делегації

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      Україна на полях Генасамблеї ООН
      Україна на полях Генасамблеї ООН / ukraineun.org

      Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у 74-ій сесії Генеральної асамблеї ООН. Також президент затвердив директиви делегації на сесію Генасамблеї.

      Головою делегації Зепленський призначив міністра закордонних справ Вадима Пристайкоа. Його заступником стане постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті президента.

      До теми: Чого очікувати Україні від зустрічі Трампа з Зеленським?

      До складу делегації також потрапили заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

      Загалом до складу делегації увійшли 10 українських дипломатів. Президент дозволив Пристайку залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників.

      Актуально: Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України

      В чому полягає місія України на полях Генасамблеї ООН?7 вересня у Нью-Йорку відкрилася 74-а сесія Генасамблеї ООН. 24 вересня у рамках сесії почнуться загальні дебати, де виступлять 97 лідерів держав, п'ять віцепрезидентів, 46 керівників урядів і 38 міністрів.

      Президент України поїде до США 23 вересня, він візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН та зустрінеться з Дональдом Трампом.

      Раніше Генасамблея ООН внесла питання України до порядку денного, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

      Проти включення українського питання голосували такі країни:

      1. Білорусь;
      2. Бірма;
      3. Бурунді;
      4. Венесуела;
      5. Вірменія;
      6. Конго;
      7. Зімбабве;
      8. Іран;
      9. Казахстан;
      10. КНДР;
      11. Куба;
      12. Лаос;
      13. Нікарагуа;
      14. Росія;
      15. Сербія;
      16. Сирія;
      17. Філіппіни.

      Підтримали включення пункту про Україну такі країни: Австралія, Бельгія, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція, Швеція та низка інших.

      Генеральна асамблея є головним дорадчим органом ООН. Вона складається з представників всіх держав-членів, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, таким як питання миру і безпеки або прийняття нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю.

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      Теги: Новини України Новини політики Генасамблея ООН ООН Вадим Пристайко
      Джерело: 24 Канал
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