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      Кто будет представлять Украину на Генассамблее ООН: Зеленский утвердил состав делегации

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      Украина на полях Генассамблеи ООН
      Украина на полях Генассамблеи ООН / ukraineun.org

      Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Также президент утвердил директивы делегации на сессию Генассамблеи.

      Председателем делегации Зепленський назначил министра иностранных дел Вадима Пристайко. Его заместителем станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Соответствующее распоряжение обнародовали на сайте президента.

      К теме: Чего ждать Украине от встречи Трампа с Зеленским?

      В состав делегации также вошли заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

      Всего в состав делегации вошли 10 украинских дипломатов. Президент разрешил Пристайко привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников.

      Актуально: Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины

      В чем заключается миссия Украины на полях Генассамблеи ООН?7 сентября в Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генассамблеи ООН. 24 сентября в рамках сессии начнутся общие дебаты, где выступят 97 лидеров государств, пять вице-президентов, 46 руководителей правительств и 38 министров.

      Президент Украины поедет в США 23 сентября, он примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН и встретится с Дональдом Трампом.

      Ранее Генассамблея ООН внесла вопрос Украины в повестку дня, среди которых видное место занимает завершение вооруженной агрессии РФ и деокупация Крыма и отдельных районов Донбасса.

      Против включения украинского вопроса голосовали такие страны:

      1. Беларусь;
      2. Бирма;
      3. Бурунди;
      4. Венесуэла;
      5. Армения;
      6. Конго;
      7. Зимбабве;
      8. Иран;
      9. Казахстан;
      10. КНДР;
      11. Куба;
      12. Лаос;
      13. Никарагуа;
      14. Россия;
      15. Сербия;
      16. Сирия;
      17. Филиппины.

      Поддержали включение пункта об Украине  такие страны: Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Германия, Польша, США, Франция, Швеция и ряд других.

      Генеральная ассамблея является главным совещательным органом ООН. Она состоит из представителей всех государств-членов, каждая из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.

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      Теги: Новости Украины Новости политики ООН Генассамблея ООН Вадим Пристайко
      Источник: 24 Канал
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