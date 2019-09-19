Кто будет представлять Украину на Генассамблее ООН: Зеленский утвердил состав делегации

Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Также президент утвердил директивы делегации на сессию Генассамблеи.

Председателем делегации Зепленський назначил министра иностранных дел Вадима Пристайко. Его заместителем станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Соответствующее распоряжение обнародовали на сайте президента.

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В состав делегации также вошли заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

Всего в состав делегации вошли 10 украинских дипломатов. Президент разрешил Пристайко привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников.

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В чем заключается миссия Украины на полях Генассамблеи ООН?7 сентября в Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генассамблеи ООН. 24 сентября в рамках сессии начнутся общие дебаты, где выступят 97 лидеров государств, пять вице-президентов, 46 руководителей правительств и 38 министров.



Президент Украины поедет в США 23 сентября, он примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН и встретится с Дональдом Трампом.



Ранее Генассамблея ООН внесла вопрос Украины в повестку дня, среди которых видное место занимает завершение вооруженной агрессии РФ и деокупация Крыма и отдельных районов Донбасса.

Против включения украинского вопроса голосовали такие страны:

Беларусь; Бирма; Бурунди; Венесуэла; Армения; Конго; Зимбабве; Иран; Казахстан; КНДР; Куба; Лаос; Никарагуа; Россия; Сербия; Сирия; Филиппины.

Поддержали включение пункта об Украине такие страны: Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Германия, Польша, США, Франция, Швеция и ряд других.

Генеральная ассамблея является главным совещательным органом ООН. Она состоит из представителей всех государств-членов, каждая из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.