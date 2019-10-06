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      В американсько-російських відносинах новий скандал: у США ФБР допитало російську депутатку

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      У США ФБР допитало російську депутатку Юмашеву
      У США ФБР допитало російську депутатку Юмашеву / посольство Росії у США

      Російське МЗС заявило, що у США Федеральне бюро розслідувань допитало депутатку російської Держдуми Інгу Юмашеву. Інцидент буцімто трапився в аеропорту Нью-Йорка, куди парламентарка прилетіла, аби взяти участь у форумі "Діалог Форт-Рос".

      Через інцидент Росія вже встигла направити американському Держдепартаменту ноту протесту, повідомляє російське посольство у США.

      До слова: США не пустили членів делегації з Росії на Генасамблею ООН

      Вважаємо такі дії неприйнятними, обурливими. Розраховуємо, аби нам пояснили, що означають такі "зондажні" підходи до депутата Державної думи,
      – заявив російський посол Анатолій Антонов.

      За його словами, "важко уявити, щоб російські спецслужби схожим чином затримали когось з американських депутатів після приїзду до Росії". До слова, за версією російської сторони, Юмашеву доразу ж після польоту "затримали і попросили пройти в окреме приміщення аеропорту, де її вже чекав співробітник ФБР".

      Розмова буцімто тривала годину, після чого співробітник ФБР, як стверджує посол, запропонував російському депутату зустрітися "в інший, неформальній обстановці і продовжити спілкування".

      "Уявімо, що затримали б тих сенаторів, які скаржилися, що не змогли отримати російської візи, або тих, хто отримавши візи, таки приїхав до Росії. Відвели б їх в окрему кімнату, стали б допитувати, а потім представник спецслужб запропонував би попити кави десь в одному з найближчих ресторанів Шереметьєво", – сказав Антонов.

      Який ще скандал нещодавно відбувся між США та Росією?Щонайменше 10 членам російської делегації не видали вчасно американські візи для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що зараз проходить у Нью-Йорку.

      Не отримав, зокрема, візу США голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов. Таким чином він не міг взяти участь у Генасамблеї ООН.

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      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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