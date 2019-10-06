В американсько-російських відносинах новий скандал: у США ФБР допитало російську депутатку

Російське МЗС заявило, що у США Федеральне бюро розслідувань допитало депутатку російської Держдуми Інгу Юмашеву. Інцидент буцімто трапився в аеропорту Нью-Йорка, куди парламентарка прилетіла, аби взяти участь у форумі "Діалог Форт-Рос".

Через інцидент Росія вже встигла направити американському Держдепартаменту ноту протесту, повідомляє російське посольство у США.

До слова: США не пустили членів делегації з Росії на Генасамблею ООН

Вважаємо такі дії неприйнятними, обурливими. Розраховуємо, аби нам пояснили, що означають такі "зондажні" підходи до депутата Державної думи,

– заявив російський посол Анатолій Антонов.

За його словами, "важко уявити, щоб російські спецслужби схожим чином затримали когось з американських депутатів після приїзду до Росії". До слова, за версією російської сторони, Юмашеву доразу ж після польоту "затримали і попросили пройти в окреме приміщення аеропорту, де її вже чекав співробітник ФБР".

Розмова буцімто тривала годину, після чого співробітник ФБР, як стверджує посол, запропонував російському депутату зустрітися "в інший, неформальній обстановці і продовжити спілкування".

"Уявімо, що затримали б тих сенаторів, які скаржилися, що не змогли отримати російської візи, або тих, хто отримавши візи, таки приїхав до Росії. Відвели б їх в окрему кімнату, стали б допитувати, а потім представник спецслужб запропонував би попити кави десь в одному з найближчих ресторанів Шереметьєво", – сказав Антонов.

Який ще скандал нещодавно відбувся між США та Росією?Щонайменше 10 членам російської делегації не видали вчасно американські візи для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що зараз проходить у Нью-Йорку.



Не отримав, зокрема, візу США голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов. Таким чином він не міг взяти участь у Генасамблеї ООН.