В аннексированном Крыму – новое эко-бедствие: море покрылось нефтяной пленкой – фото
Нефтяные пятна в море и стойкий запах бензина от них заметили у берегов Керчи. Поверхность воды покрыта пленкой из нефтепродуктов.
Об этом сообщил на странице в твиттере блогерша RoksolanaToday&Крым. Также она опубликовала фото, на которых можно увидеть грязную воду.
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Море у берегов Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды,
– говорится в посте.
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