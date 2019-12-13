В аннексированном Крыму – новое эко-бедствие: море покрылось нефтяной пленкой – фото

Нефтяные пятна в море и стойкий запах бензина от них заметили у берегов Керчи. Поверхность воды покрыта пленкой из нефтепродуктов.

Об этом сообщил на странице в твиттере блогерша RoksolanaToday&Крым. Также она опубликовала фото, на которых можно увидеть грязную воду.

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Море у берегов Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды,

– говорится в посте.

Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами

Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную плёнку на поверхности воды pic.twitter.com/a8EZdcYhaE — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 12, 2019

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