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      В аннексированном Крыму – новое эко-бедствие: море покрылось нефтяной пленкой – фото

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      Загрязненное море у берегов оккупированной Керчи / Соцсети

      Нефтяные пятна в море и стойкий запах бензина от них заметили у берегов Керчи. Поверхность воды покрыта пленкой из нефтепродуктов.

      Об этом сообщил на странице в твиттере блогерша RoksolanaToday&Крым. Также она опубликовала фото, на которых можно увидеть грязную воду.

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      Море у берегов Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды,
      – говорится в посте.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Экология
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