В анексованому Криму – нове еколихо: море вкрилося нафтовою плівкою – фото

Нафтові плями у морі і стійкий запах бензину від них помітили біля берегів Керчі. Поверхня води повністю вкрита плівкою з нафтопродуктів.

Про це повідомив на сторінці в твіттері блогер RoksolanaToday&Крим. Також він опублікував фото, на яких можна побачити брудну воду.

Це теж цікаво: Вже й латки є: як руйнується Кримський міст – фото

Море біля берегів Керчі перетворилося на кл*аку з нафтопродуктами. Місцеві жителі скаржаться на запах бензину й нафтову плівку на поверхні води,

– йдеться у дописі.

Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами

Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную плёнку на поверхности воды pic.twitter.com/a8EZdcYhaE — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 12, 2019

Ще одне підтвердження діяльності окупантів: Крим на межі екологічної катастрофи: на півострові зникло ще одне озеро