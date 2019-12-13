В анексованому Криму – нове еколихо: море вкрилося нафтовою плівкою – фото
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Нафтові плями у морі і стійкий запах бензину від них помітили біля берегів Керчі. Поверхня води повністю вкрита плівкою з нафтопродуктів.
Про це повідомив на сторінці в твіттері блогер RoksolanaToday&Крим. Також він опублікував фото, на яких можна побачити брудну воду.
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Море біля берегів Керчі перетворилося на кл*аку з нафтопродуктами. Місцеві жителі скаржаться на запах бензину й нафтову плівку на поверхні води,
– йдеться у дописі.
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