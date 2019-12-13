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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      В анексованому Криму – нове еколихо: море вкрилося нафтовою плівкою – фото

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      Забруднене море поблизу окупованої Керчі / фото із соцмереж

      Нафтові плями у морі і стійкий запах бензину від них помітили біля берегів Керчі. Поверхня води повністю вкрита плівкою з нафтопродуктів.

      Про це повідомив на сторінці в твіттері блогер RoksolanaToday&Крим. Також він опублікував фото, на яких можна побачити брудну воду.

      Це теж цікаво: Вже й латки є: як руйнується Кримський міст – фото

      Море біля берегів Керчі перетворилося на кл*аку з нафтопродуктами. Місцеві жителі скаржаться на запах бензину й нафтову плівку на поверхні води,
      – йдеться у дописі.

      Ще одне підтвердження діяльності окупантів: Крим на межі екологічної катастрофи: на півострові зникло ще одне озеро

      Офіційні видання опублікували державний бюджет на 2020 рік
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Екологія Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
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