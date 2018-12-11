В аннексированном Крыму из-под ареста вышел адвокат Эмиль Курбединов: видео

В аннексированном Крыму после пяти суток административного ареста вышел на свободу адвокат крымских татар Эмиль Курбединов.

Об этом сообщает Громадське.

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Крымского адвоката пришли встречать родные, друзья и крымские активисты. Защитники требовали, чтобы Курбединова выпустили в 11:10 по Крымскому времени, поскольку именно тогда был задержан адвокат. Однако, администрация спецприемника выпустила адвоката в 11:40, потому что арест отсчитывали от момента составления протокола.

Сотрудники полиции напряглись, когда увидели столько людей. Курбединов вышел, и думаю, продолжит свою работу в таком же темпе. Вероятно, сегодня поедет в Ростов, где будет происходить заседание по крымскому татарину, где он является защитником,

— сказал один из присутствующих на встрече адвоката.

Смотрите видео выхода на свободу адвоката крымских татар Эмиля Курбединова

Напомним, что 6 декабря в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который, защищал права крымских татар. Защитника задержали работники "Центра противодействия экстремизму". В этот же день вечером адвоката начали судить. Защитника арестовали на 5 суток.

В чем оккупационная власть обвиняет Эмиля Курбединова?Российская оккупационная власть обвиняет его по статье пропаганды или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики экстремистских организаций. Все из-за поста Эмиля в Facebook с изображением форума Хизб ут-Тахрир 2013 года в Симферополе. Более того, за этот пост Кубединов уже отбыл административный арест в течение 10 дней в январе 2017. Хизб ут-Тахрир – организация, которая считается террористической только в России и Казахстане. Известно, что цель организации — восстановление справедливого исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощения в нем исламской системы.