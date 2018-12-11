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      У анексованому Криму з-під арешту вийшов адвокат Еміль Курбедінов: фото і відео

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      У анексованому Криму з-під арешту вийшов адвокат Еміль Курбедінов
      У анексованому Криму з-під арешту вийшов адвокат Еміль Курбедінов / ru.krymr.com

      В анексованому Криму після п’яти діб адміністративного арешту вийшов на волю адвокат кримських татар Еміль Курбедінов.

      Про це повідомляє Громадське.

      Читайте також: До адвоката Еміля Курбедінова не впустили його захисника: відома причина

      Кримського адвоката прийшли зустрічати рідні, друзі та кримські активісти.

      Захисники вимагали, щоб Курбедінова випустили об 11:10 за кримським часом, оскільки саме тоді було затримано адвоката. Однак, адміністрація спецприймальника випустила адвоката об 11:40, бо арешт відлічували від моменту складання протоколу.

      Співробітники поліції напружилися, коли побачили стільки людей. Курбедінов вийшов, і думаю, продовжить свою роботу в такому ж темпі. Ймовірно, сьогодні поїде до Ростова, де буде відбуватися засідання по кримському татарину, де він є захисником,
      — сказав один з присутніх на зустрічі адвоката.

      Дивіться відео виходу на волю адвокат кримських татар Еміля Курбедінова

      Нагадаємо, що 6 грудня в окупованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який, захищав права кримських татар. Захисника затримали працівники "Центру протидії екстремізму". Цього ж дня ввечері адвоката почали судити. Захисника арештували на 5 діб.

      У чому окупаційна влада звинувачує Еміля Курбедінова?Російська окупаційна влада звинувачує його за статтею пропаганди чи публічної демонстрації нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій. Все через пост Еміля у Facebook із зображенням форуму Хізб ут-Тахрір 2013 року в Сімферополі. Більше того, за цей пост Кубедінов уже відбув адміністративний арешт упродовж 10 днів у січні 2017. Хізб ут-Тахрір – організація, яка вважається терористичною лише у Росії і Казахстані. Відомо, що мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.

      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму арешт
      Джерело: 24 Канал
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