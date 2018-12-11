У анексованому Криму з-під арешту вийшов адвокат Еміль Курбедінов: фото і відео

В анексованому Криму після п’яти діб адміністративного арешту вийшов на волю адвокат кримських татар Еміль Курбедінов.

Про це повідомляє Громадське.

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Кримського адвоката прийшли зустрічати рідні, друзі та кримські активісти.

Захисники вимагали, щоб Курбедінова випустили об 11:10 за кримським часом, оскільки саме тоді було затримано адвоката. Однак, адміністрація спецприймальника випустила адвоката об 11:40, бо арешт відлічували від моменту складання протоколу.

Співробітники поліції напружилися, коли побачили стільки людей. Курбедінов вийшов, і думаю, продовжить свою роботу в такому ж темпі. Ймовірно, сьогодні поїде до Ростова, де буде відбуватися засідання по кримському татарину, де він є захисником,

— сказав один з присутніх на зустрічі адвоката.

Дивіться відео виходу на волю адвокат кримських татар Еміля Курбедінова

Нагадаємо, що 6 грудня в окупованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який, захищав права кримських татар. Захисника затримали працівники "Центру протидії екстремізму". Цього ж дня ввечері адвоката почали судити. Захисника арештували на 5 діб.

У чому окупаційна влада звинувачує Еміля Курбедінова?Російська окупаційна влада звинувачує його за статтею пропаганди чи публічної демонстрації нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій. Все через пост Еміля у Facebook із зображенням форуму Хізб ут-Тахрір 2013 року в Сімферополі. Більше того, за цей пост Кубедінов уже відбув адміністративний арешт упродовж 10 днів у січні 2017. Хізб ут-Тахрір – організація, яка вважається терористичною лише у Росії і Казахстані. Відомо, що мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.