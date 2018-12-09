В Армении начались первые в истории досрочные выборы в парламент

В воскресенье, 9 декабря, в Армении открылись избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах. Они должны завершить процесс перезагрузки власти после революции.

Об этом пишет BBC.

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Между собой соревнуются 11 партий. Ожидают, что политический блок премьера Никогда Пашиняна "Наш шаг" получит большинство в парламенте.

Участки закроются 9 декабря в 18 часов по киевскому времени. Результаты должны объявить в понедельник.

Отметим, что 43-летний оппозиционный политик Никола Пашинян до того был редактором газеты, Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель – спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов. 24 октября на специальном заседании национального собрания Армении депутаты специально не выбрали единую кандидатуру Пашиняна на пост премьера для того, чтобы воплотить его план в жизнь. Ведь согласно конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу правительства.

Напомним, 13 апреля в Армении начались массовые акции протеста из-за назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. 23 апреля Саргсян подал в отставку и президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке всего правительства страны. 8 мая, после почти месяца акций протеста, лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Он стал главой правительства со второй попытки. Впервые его пытались избрать 1 мая, однако тогда в парламенте не набралось достаточного количества голосов.