Армянская церковь выступила против предоставления Томоса Украине: в УПЦ КП сделали уточнение

В УПЦ КП отметили, что в заявлении предстоятеля Армянской апостольской церкви относительно расчленения церковной институции ничего не говорилось о Томосе для Украины. Кроме того, священнослужители отметили, что Армянская церковь принадлежит не к числу Поместных православных церквей, а к числу Древних восточных церквей, поэтому имеет опосредованное отношение к канонам Православной церкви.

Ранее 24 канал сообщал, что Армянская апостольская церковь заняла позицию Русской православной церкви и выступила против предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

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Основанием для такого мнения стало заявление Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II.

Так, священнослужитель отметил, что Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей.

"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И по этому поводу никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение, расчленение церкви", – убеждал глава Армянской апостольской церкви.

Хотя прямо Гарегин II и не отметил, что имеет в виду, однако, такие слова он произнес во время своего визита в Новосибирск, а сопровождал его глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии архиепископ Эзрас, поэтому можно сделать вывод, что говорится о Единой поместной церкви в Украине, поскольку взаимоотношения между РПЦ и УПЦ КП из-за этого вопроса стали очень натянутыми.

Правда, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий ( в миру – Зоря) отметил, что никаких заявлений в сторону Украины Католикос не делал, поскольку в его словах нет ни слова о Томосе.

Я уже не говорю о том, что Армянская церковь принадлежит не к числу Поместных православных церквей, а к числу Древних восточных церквей, и, соответственно, к вопросу Томоса, канонов Православной Церкви, и тому подобное имеет лишь опосредованное отношение,

– отметил Евстратий Зоря.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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