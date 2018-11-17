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      Вірменська церква виступила проти надання Томосу Україні: в УПЦ КП зробили важливе уточнення

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      В УПЦ КП спростували інформацію, що Вірменська церква виступила проти надання Томосу Україні
      В УПЦ КП спростували інформацію, що Вірменська церква виступила проти надання Томосу Україні / Соцмережі

      В УПЦ КП наголосили, що у заяві предстоятеля Вірменської апостольської церкви щодо розчленування церковної інституції нічого не мовилося про Томос для України. Крім того, священнослужителі зауважили, що Вірменська церква належить не до числа Помісних православних церков, а до числа Давніх східних церков, тому має опосередкований стосунок до канонів Православної церкви.

      Раніше 24 канал повідомляв, що Вірменська апостольська церква зайняла позицію Російської православної церкви та виступила проти надання Українській православній церкві Томосу про автокефалію.

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      Підставою для такої думки стала заява Верховного Патріарха та Католикоса всіх вірмен Гарегіна II.

      Так, священнослужитель наголосив, що Вірменська апостольська церква не підтримує поділ церков.

      "Вірменська апостольська церква є прихильницею канонічності. І щодо цього ніколи не може вітати кроки, що є спрямованими на поділ, розчленування церкви", – переконував очільник Вірменської апостольської церкви.

      Хоча прямо Гарегін II і не зазначив, що має на увазі, однак, такі слова він виголосив під час свого візиту до Новосибірська, а супроводжував його голова Російської та Ново-Нахічеванської єпархії, архієпископ Езрас, тому можна зробити висновок, що мовиться про Єдину помісну церкву в Україні, оскільки взаємини між РПЦ і УПЦ КП через це питання стали дуже натягнутими.

      Щоправда, речник Української православної церкви Київського патріархату, архиєпископ Євстратій ( в миру – Зоря) зауважив, що жодних заяв у бік України Католикос не робив, оскільки у його словах немає жодного слова про Томос.

      Я вже не кажу про те, що Вірменська церква належить не до числа Помісних православних церков, а до числа Давніх східних церков, і, відповідно, до питання Томосу, канонів Православної Церкви, тощо має лише опосередкований стосунок,
      – наголосив Євстратій Зоря.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом такий її крок підтримала Білоруська та Душабинська православні церкви – обидві входять до складу РПЦ.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Історія православної церкви: дивіться відео 

       

      Які ще церкви неоднозначно реагують на рішення константинополя щодо надання томосу україні:
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Томос Новини Вірменії УПЦ КП Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
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