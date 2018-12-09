У Вірменії розпочались перші в історії дострокові вибори до парламенту

У неділю, 9 грудня, у Вірменії відкрились виборчі дільниці для голосування на позачергових парламентських виборах. Вони мають завершити процес перезавантаження влади після революції.

Про це пише BBC.

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Між собою змагаються 11 партій. Очікують, що політичний блок прем’єра Ніколи Пашиняна "Наш крок" отримає більшість у парламенті.

Дільниці зачиняться 9 грудня о 18 годині за київським часом. Результати мають оголосити в понеділок.

Зазначимо, що 43-річний опозиційний політик Нікола Пашинян, який до того був редактором газети, Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету, – спровокувати проведення дострокових парламентських виборів. 24 жовтня на спеціальному засіданні Національних зборів Вірменії депутати спеціально не обрали єдину кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра для того, щоб втілити його план у життя. Адже згідно з конституцією, парламент може бути розпущений у разі, якщо двічі не обере главу уряду.

Нагадаємо, 13 квітня у Вірменії почались масові акції протесту через призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. 23 квітня Саргсян подав у відставку і президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку усього уряду країни. 8 травня, після майже місяця акцій протесту, лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став главою уряду із другої спроби. Вперше його намагалися обрати 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралося достатньої кількості голосів.