В Атлантике затонуло судно с украинцами: Зеленский просит Макрона продолжать поиски

В Атлантическом океане затонуло судно Bourbon Rhode, членами экипажа которого были украинцы. Происшествие случилось в конце сентября, но шестерых украинских моряков до сих пор так и не удалось спасти. Президент Украины Владимир Зеленский из-за этого обратился к французскому лидеру Эммануэлю Макрону с просьбой продолжать поиски.

Письмо с соответствующей просьбой и благодарностью за приложенные раньше усилия президент направил своему французскому коллеге, сообщает Офис Президента Украины.

К слову: Двух украинцев спасли с пропавшего в Атлантическом океане судна

Судьбы шести украинцев до сих пор остаются неизвестными. Обращаюсь к вам, господин президент, также и от имени семей граждан Украины, которые стали жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры,

– подчеркнул Владимир Зеленский в письме.

Отдельно украинский гарант отметил, что самой высокой и самой дорогой ценностью для него является жизнь каждого украинца.

Что известно о крушении судна Bourbon Rhode?

Судно Bourbon Rhode исчезло еще 26 сентября в результате шторма на расстоянии около 1 тысячи 200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Среди членов экипажа судна были граждане Украины.



28 сентября в Атлантическом океане удалось спасти трех членов экипажа пропавшего судна. Среди них были два украинца. Впрочем судьба еще 6 украинцев так и осталась неизвестной.



Несколько позже в тот же день стало известно, что пропавшее судно затонуло. Спасатели продолжили поиски еще 11 членов экипажа, из которых более половины – украинцы.