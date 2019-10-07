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      В Атлантике затонуло судно с украинцами: Зеленский просит Макрона продолжать поиски

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      Зеленский попросил Макрона продолжить поиски украинцев с затонувшего Bourbon Rhode
      Зеленский попросил Макрона продолжить поиски украинцев с затонувшего Bourbon Rhode / bnonews.com

      В Атлантическом океане затонуло судно Bourbon Rhode, членами экипажа которого были украинцы. Происшествие случилось в конце сентября, но шестерых украинских моряков до сих пор так и не удалось спасти. Президент Украины Владимир Зеленский из-за этого обратился к французскому лидеру Эммануэлю Макрону с просьбой продолжать поиски.

      Письмо с соответствующей просьбой и благодарностью за приложенные раньше усилия президент направил своему французскому коллеге, сообщает Офис Президента Украины.

      К слову: Двух украинцев спасли с пропавшего в Атлантическом океане судна

      Судьбы шести украинцев до сих пор остаются неизвестными. Обращаюсь к вам, господин президент, также и от имени семей граждан Украины, которые стали жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры,
      – подчеркнул Владимир Зеленский в письме.

      Отдельно украинский гарант отметил, что самой высокой и самой дорогой ценностью для него является жизнь каждого украинца.

      Что известно о крушении судна Bourbon Rhode?
      Судно Bourbon Rhode исчезло еще 26 сентября в результате шторма на расстоянии около 1 тысячи 200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Среди членов экипажа судна были граждане Украины.

      28 сентября в Атлантическом океане удалось спасти трех членов экипажа пропавшего судна. Среди них были два украинца. Впрочем судьба еще 6 украинцев так и осталась неизвестной.

      Несколько позже в тот же день стало известно, что пропавшее судно затонуло. Спасатели продолжили поиски еще 11 членов экипажа, из которых более половины – украинцы.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Эммануэль Макрон Офіс Президента Президент Украины Новости Франции Водный транспорт
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