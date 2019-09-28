Затонуло исчезнувшее в Атлантическом океане судно с украинцами

Затонуло исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode. На его борту могли находиться 10 украинцев.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поиски (людей) продолжаются", – заявили в компании Bourbon Rhode, сообщает Gcaptain.com.

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Сейчас спасатели ищут 11 пропавших членов экипажа судна.

Судно Bourbon Rhode исчезло 26 сентября в результате шторма на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Среди членов экипажа судна были граждане Украины, подтвердил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Морской журнал Seafarers Journal утверждает, что судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов, когда попало в циклон. На его борту находились 14 человек. Источники агентства Интерфакс-Украина сообщали, что на судне могло быть 10 украинцев.