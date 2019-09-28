Затонуло зникле в Атлантичному океані судно з українцями

Затонуло зникле під час шторму в Атлантичному океані судно Bourbon Rhode. На його борту могли перебувати 10 українців.

"Підтверджено, що судно затонуло. Пошуки (людей) тривають", – заявили в компанії Bourbon Rhode, повідомляє Gcaptain.com.

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Зараз рятувальники шукають 11 зниклих членів екіпажу судна.

Судно Bourbon Rhode зникло 26 вересня внаслідок шторму на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції). Серед членів екіпажу судна були громадяни України, що підтвердив заступника директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Морський журнал Seafarers Journal стверджує, що судно прямувало в Джорджтаун (Гайани) з Канарських островів, коли потрапило в циклон. На його борту перебували 14 осіб. Джерела агентства Інтерфакс-Україна повідомляли, що на судні могли бути 10 українців.