В Атлантиці затонуло судно з українцями: Зеленський просить Макрона продовжувати пошуки

В Атлантичному океані затонуло судно Bourbon Rhode, членами екіпажу якого були українці. Подія трапилася наприкінці вересня, але шістьох українських моряків досі так і не вдалося врятувати. Президент України Володимир Зеленський через це звернувся до французького лідера Еммануеля Макрона з проханням продовжувати пошуки.

Лист з відповідним проханням та подякою за докладені раніше зусилля президент надслав своєму французькому колезі, повідомляє Офіс Президента України.

До слова: Двох українців врятували зі зниклого в Атлантичному океані судна

Долі шести українців досі залишаються невідомими. Звертаюся до вас, пане президенте, також і від імені родин громадян України, що стали жертвами цієї трагедії, з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію і у випадку необхідності вжити додаткових заходів,

– підкреслив Володимир Зеленський у листі.

Окремо український гарант наголосив, що найвищою та найдорожчою цінністю для нього є життя кожного українця.

Що відомо про катастрофу судна Bourbon Rhode?Судно Bourbon Rhode зникло ще 26 вересня внаслідок шторму на відстані близько 1тисячі 200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції). Серед членів екіпажу судна були громадяни України.



28 вересня в Атлантичному океані вдалося врятувати трьох членів екіпажу зниклого судна. Серед них були двоє українців. Втім доля ще 6 українців так і залишилася невідомою.



Дещо пізніше того ж дня стало відомо, що зникле судно затонуло. Рятувальники продовжили пошуки ще 11 членів екіпажу, з яких понад половина – українці.