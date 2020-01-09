В Австралии готовятся к новой волне пожаров

Местные власти анонсировали эвакуацию на юго-востоке страны. Сухая жаркая погода стала причиной усиления огня, который быстро распространяется. И это несмотря на то, что несколько дней назад по побережью прошли долгожданные дожди.

Из-за особенностей погодных условий в Австралии уже не первый месяц на континенте бушуют лесные пожары. Борется со стихией крупнейшая в мире добровольная пожарная служба, в которую входят более 70 тысяч человек.

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Многих пожарный апокалипсис коснулся лично. Количество зданий и людей, которые сейчас находятся под угрозой, чрезвычайно велико. Те, кто не борется с огнем – спасают животных. Двое ребят Михей и Калеб ездят регионом и собирают коал, пострадавших от огня. У многих животных от высоких температур пострадали лапки. Ребята забирают их домой и там помогают.

Смотрите видео: Михей и Калеб спасают коал

Страшные пожары уже унесли жизни 27 человек, среди них – трое добровольцев, которые боролись с пламенем. Уже выгорело более 10 миллионов гектаров земли, сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.



Мощные пожары в Австралии / Фото: Reddit

Огонь уже уничтожил более 2 тысяч домов. Несмотря на то, что несколько дней назад по побережью прошли долгожданные дожди, огонь продолжает распространяться. Однако синоптики отметили, что следующие 2 дня снова ожидается засуха. Поэтому местные власти призывают жителей районов, находящихся в зоне риска, быть готовыми к эвакуации.

Сегодня и в течение следующих нескольких дней будет очень жарко. Мы просим прислушаться к нашему призыву тех, кто находится в зоне пожаров. Если вы можете уехать, то вам лучше уехать, потому что мы не сможем гарантировать вашу безопасность,

– отметил премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс.

Австралийские власти выделили более полутора миллиардов долларов на восстановление районов, пораженных огнем. Этот процесс, по оценке специалистов, может затянуться на два года.

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