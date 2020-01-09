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      В Австралии готовятся к новой волне пожаров

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      Местные власти анонсировали эвакуацию на юго-востоке страны. Сухая жаркая погода стала причиной усиления огня, который быстро распространяется. И это несмотря на то, что несколько дней назад по побережью прошли долгожданные дожди.

      Из-за особенностей погодных условий в Австралии уже не первый месяц на континенте бушуют лесные пожары. Борется со стихией крупнейшая в мире добровольная пожарная служба, в которую входят более 70 тысяч человек.

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      Многих пожарный апокалипсис коснулся лично. Количество зданий и людей, которые сейчас находятся под угрозой, чрезвычайно велико. Те, кто не борется с огнем – спасают животных. Двое ребят Михей и Калеб ездят регионом и собирают коал, пострадавших от огня. У многих животных от высоких температур пострадали лапки. Ребята забирают их домой и там помогают.

      Смотрите видео: Михей и Калеб спасают коал

      Страшные пожары уже унесли жизни 27 человек, среди них – трое добровольцев, которые боролись с пламенем. Уже выгорело более 10 миллионов гектаров земли, сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.


      Мощные пожары в Австралии / Фото: Reddit

      Огонь уже уничтожил более 2 тысяч домов. Несмотря на то, что несколько дней назад по побережью прошли долгожданные дожди, огонь продолжает распространяться. Однако синоптики отметили, что следующие 2 дня снова ожидается засуха. Поэтому местные власти призывают жителей районов, находящихся в зоне риска, быть готовыми к эвакуации.

      Сегодня и в течение следующих нескольких дней будет очень жарко. Мы просим прислушаться к нашему призыву тех, кто находится в зоне пожаров. Если вы можете уехать, то вам лучше уехать, потому что мы не сможем гарантировать вашу безопасность,
      – отметил премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс.

      Австралийские власти выделили более полутора миллиардов долларов на восстановление районов, пораженных огнем. Этот процесс, по оценке специалистов, может затянуться на два года.

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      Все, что нужно знать о пожарах в Австралии

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них, по-прежнему не подконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение. В огне погибли 25 человек.
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.
      • Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания". Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи.
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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Жертвы Мир животных Добровольцы Пожар Пожары в Австралии
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