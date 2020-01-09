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      В Австралії готуються до нової хвилі пожеж

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      Місцева влада анонсувала евакуацію на південному сході країни. Суха спекотна погода стала причиною посилення вогню, який швидко розповсюджується. І це попри те, що декілька днів тому узбережжям пройшли довгоочікувані дощі.

      Через особливість погодних умов в Австралії вже не перший місяць на континенті вирують лісові пожежі. Борються зі стихією найбільша у світі добровільна пожежна служба, до якої входять понад 70 тисяч людей.

      Важливо! В Австралії тисячам верблюдів загрожує відстріл через посуху: як їх можуть врятувати

      Багатьох пожежний апокаліпсис торкнувся особисто. Кількість будівель і людей, які зараз перебувають під загрозою, надзвичайно велика. Ті, хто не бореться з вогнем – рятують тварин. Двоє хлопців Міхей та Калеб їздять регіоном та збирають коал, які постраждали від вогню. У багатьох тваринок від високих температур постраждали лапки. Хлопці забирають їх додому і там допомагають.

      Дивіться відео: Міхей та Калеб рятують коал

      Страшні пожежі вже забрали життя 27 людей, серед них – троє добровольців, які боролись із полум'ям. Вже вигоріло понад 10 мільйонів гектарів землі, сотні людей були змушені покинути свої домівки.


      Потужні пожежі в Австралії / Фото: Reddit

      Вогонь вже винищив понад 2 тисячі будинків. Попри те, що декілька днів тому узбережжям пройшли довгоочікувані дощі, вогонь продовжує розповсюджуватись. Однак синоптики зазначили, що наступні 2 дні знову очікується посуха. Тож місцева влада закликає жителів районів, що перебувають у зоні ризику, бути готовими до евакуації.

      Сьогодні й впродовж наступних кількох днів буде дуже спекотно. Ми просимо дослухатися до нашого заклику тих, хто перебуває у зоні пожеж. Якщо ви можете виїхати, то вам краще виїхати, тому що ми не зможемо гарантувати вашу безпеку,
      – наголосив прем'єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс.

      Австралійська влада виділила понад півтора мільярда доларів на відновлення районів, уражених вогнем. Цей процес, за оцінкою фахівців, може затягнутися на два роки. 

      До теми: Архітектори безкоштовно проєктуватимуть будинки для жертв пожеж в Австралії

      Усе, що треба знати про пожежі в Австралії

      • Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них, як і раніше, не підконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання. У вогні загинули 25 осіб.
      • Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною.
      • Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання". Крім того, десятиліття підуть на відновлення згорілих лісів, вважають екологи.
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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Жертви Добровольці Світ тварин Пожежі в Австралії Пожежа
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