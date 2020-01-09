В Австралії готуються до нової хвилі пожеж

Місцева влада анонсувала евакуацію на південному сході країни. Суха спекотна погода стала причиною посилення вогню, який швидко розповсюджується. І це попри те, що декілька днів тому узбережжям пройшли довгоочікувані дощі.

Через особливість погодних умов в Австралії вже не перший місяць на континенті вирують лісові пожежі. Борються зі стихією найбільша у світі добровільна пожежна служба, до якої входять понад 70 тисяч людей.

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Багатьох пожежний апокаліпсис торкнувся особисто. Кількість будівель і людей, які зараз перебувають під загрозою, надзвичайно велика. Ті, хто не бореться з вогнем – рятують тварин. Двоє хлопців Міхей та Калеб їздять регіоном та збирають коал, які постраждали від вогню. У багатьох тваринок від високих температур постраждали лапки. Хлопці забирають їх додому і там допомагають.

Дивіться відео: Міхей та Калеб рятують коал

Страшні пожежі вже забрали життя 27 людей, серед них – троє добровольців, які боролись із полум'ям. Вже вигоріло понад 10 мільйонів гектарів землі, сотні людей були змушені покинути свої домівки.



Потужні пожежі в Австралії / Фото: Reddit

Вогонь вже винищив понад 2 тисячі будинків. Попри те, що декілька днів тому узбережжям пройшли довгоочікувані дощі, вогонь продовжує розповсюджуватись. Однак синоптики зазначили, що наступні 2 дні знову очікується посуха. Тож місцева влада закликає жителів районів, що перебувають у зоні ризику, бути готовими до евакуації.

Сьогодні й впродовж наступних кількох днів буде дуже спекотно. Ми просимо дослухатися до нашого заклику тих, хто перебуває у зоні пожеж. Якщо ви можете виїхати, то вам краще виїхати, тому що ми не зможемо гарантувати вашу безпеку,

– наголосив прем'єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс.

Австралійська влада виділила понад півтора мільярда доларів на відновлення районів, уражених вогнем. Цей процес, за оцінкою фахівців, може затягнутися на два роки.

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